На трассе под Ростовом водитель отечественного авто снес стадо баранов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в аварии погибли бараны. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 29 сентября, около одиннадцати часов утра на трассе "г. Каменск-Шахтинский - х. Волченский". По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Lada Largus заметил на обочине дороги стадо баранов и снизил скорость. В этот момент животные внезапно выскочили на дорогу. В результате водитель сбил нескольких рогатых.

В аварии автомобиль получил механические повреждения, а 14 баранов погибли.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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