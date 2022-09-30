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Происшествия30 сентября 2022 4:56

На трассе под Ростовом водитель отечественного авто снес стадо баранов

Автомобиль получил механические повреждения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На трассе под Ростовом водитель отечественного авто снес стадо баранов.

На трассе под Ростовом водитель отечественного авто снес стадо баранов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в аварии погибли бараны. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 29 сентября, около одиннадцати часов утра на трассе "г. Каменск-Шахтинский - х. Волченский". По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Lada Largus заметил на обочине дороги стадо баранов и снизил скорость. В этот момент животные внезапно выскочили на дорогу. В результате водитель сбил нескольких рогатых.

В аварии автомобиль получил механические повреждения, а 14 баранов погибли.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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