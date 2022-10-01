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Общество1 октября 2022 8:28

Рощу СКА в Ростове могут передать в муниципальную собственность

Жители донской столицы обращались за помощью к губернатору
Татьяна ТИХОНОВА
Сохранность рощи взял на контроль губернатор.

Сохранность рощи взял на контроль губернатор.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участок под ростовской рощей СКА в районе Измаильского переулка может быть передан "ДОМ.РФ" в муниципальную собственность. Об этом сообщает "Городской репортер".

Как уточняет издание, торги по участку еще не были объявлены. Сейчас компания проводит работу по освобождению участка от незаконных пользователей и рассматривает возможности его дальнейшего использования.

Напомним, сейчас роща СКА находится в федеральной собственности и находится в ведении регионального Росимущества.

В сентябре жители Ростова обратились к губернатору региона Василию Голубеву с просьбой защитить рощу от вырубки и застройки. Во время прямой линии с губернатором глава региона ответил, что ситуацию держит на контроле.

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