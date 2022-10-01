В Ростовской области по горячим следам разыскали угнанную машину

Кататься на угнанной машине получилось недолго. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские Волгодонска сумели разыскать по горячим следам машину в угоне. Подробностями с читателями "КП - Ростов-на-Дону" поделились в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области. - В дежурную часть в Волгодонске обратился местный житель с заявлением об угоне его автомобиля "Лада Приора", - рассказали в ведомстве.

Стражи порядка сразу же составили ориентировку и передали информацию полицейским патрулям.

- Во время патрулирования инспекторы ДПС - старшие лейтенанты Денис Суворов и Сергей Золотовский заметили подходящий под ориентировку автомобиль и пытались остановить машину, - продолжили в полиции.

Когда полицейские подъехали к авто, водитель в спешке пытался сбежать, но автоинспекторы заблокировали машину и задержали подозреваемого - 30-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. На допросе он рассказал, что просто проходил мимо и увидел машину, которая была не заперта, чем и воспользовался - сел за руль и уехал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - уточнили в МВД. - Подозреваемого отпустили из участка под подписку о невыезде.

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