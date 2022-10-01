Градозащитники сообщают о начале сноса дореволюционного дома в Ростове

Второй этаж уже практически разобран. Фото: Геннадий Крольман

В Ростове начался снос дореволюционного дома Марии Горбачевой по улице Московской. О начале разбора здания, которое просили внести в ряд объектов культурного наследия, сообщает краевед Геннадий Крольман на своей странице в соцсети.

- От второго этажа почти ничего не осталось. Куда-то, вы не поверите, пропала историческая ограда лестницы, - пишет градозащитник. - Все идет очень быстро - самое время прийти и посмотреть на особняк в последний раз.

Как уточняет Геннадий Крольман, дом мог получить статус либо объекта культурного наследия, либо ценной градоформирующей застройки.

- Комиссия по аварийному фонду дважды рассматривала этот дом в качестве объекта культурного наследия и 30 июня ее участники высказались за сохранению особняка, - утверждает краевед. - О сносе речи не шло - говорили о изменении тендера на его демонтаж или отмене его части.

Также краевед напомнил, что координаторы общества "Мой фасад" подавали заявку на выявления этого здания как объекта культурного наследия. И добавляет, что экскаватора на объекте не заметил.

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