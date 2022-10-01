В Ростове открыли памятник создателю отечественного пенициллина Зинаиде Ермольевой

"Мадам Пенициллин" увековечили у здания медуниверситета. Фото: сайт правительства Ростовской области

В субботу, 1 октября. в Ростове-на-Дону был открыт памятник знаменитому микробиологу и эпидемиологу, создательнице антибиотиков в СССР, Зинаиде Ермольевой. Скульптура появилась на центральной аллее перед входом в медицинский университет - этот вуз в свое время и окончила ученый. Автором памятника стал народный художник России Салават Щербаков по заказу Российского военно-исторического общества. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

На торжественном открытии монумента присутствовали помощник президента России Владимир Мединский, главный санврач страны Анна Попова, губернатор Ростовской области и студенты-медики.

Открытие приурочили к столетию со дня образования санитарно-эпидемиологической службы России и предстоящему 125-летию со дня рождения Зинаиды Виссарионовны Ермольевой. Как подчеркнул глава донского региона, это единственный в России памятник доктору Ермольевой. К юбилейной дате "мадам Пенициллин" - как ее называют уже десятилетия - имя Зинаиды Ермольевой присвоено Донскому инфекционному центру.

Зинаида Ермольева с золотой медалью окончила Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске, после - медицинский факультет Донского университета. Рискуя жизнью, будучи совсем юной, сделала открытие, которое победило холеру. В годы Великой Отечественной войны изобрела советскую версию пенициллина. Под руководством донского ученого были разработаны левомицетин, стрептомицин, интерферон и другие препараты.

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