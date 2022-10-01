В Ростовской области иномарка разбилась всмятку в ДТП с грузовиком с прицепом

ДТП произошло на трассе в половине пятого утра. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В субботу, первого октября, в Ростовской области на дороге столкнулись легковая иномарка и тягач с полуприцепом. Подробностями ДТП с читателями "КП - Ростов-на-Дону" поделились в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Авария произошла около 4.30 утра, - рассказали в Госавтоинспекции. - На автодороге Новочеркасск - Каменоломни в Октябрьском районе 21-летний водитель за рулем легковушки Renault Kaptur ехал со стороны поселка Персиановский в сторону поселка Каменоломни. По предварительным данным, он не справился с управлением и столкнулся с ехавшим навстречу тягачом Mercedes-Benz 1844 с полуприцепом LeciTrailer под управлением 48-летнего водителя.

На фото, которое прислали сотрудники Госавтоинспекции, видно, что легковушка разбилась всмятку, тягач тоже серьезно помялся. В результате ДТП водитель "Рено" получил травмы, и ему понадобилась помощь медиков. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося на дороге.

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