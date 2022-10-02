Ростовчанка отдала телефонному мошеннику 500 тысяч рублей

После телефонного разговора дончанка потеряла полмиллиона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону 58-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она стала жертвой телефонного мошенника и потеряла 500 тысяч рублей. Подробностями вопиющего случая с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

- Женщина рассказала, что приняла звонок с неизвестного номера. Звонивший мужчина представился сотрудником одного из операторов сотовой связи и предупредил, что ее номер, привязанный к банковской карте, собираются заблокировать мошенники, - рассказали в полиции. - Ростовчанка запаниковала, тогда злоумышленник стал ее успокаивать и предложил выполнить несколько простых действий якобы, чтобы защитить номер от блокировки.

Мужчина сказал продиктовать ему секретные коды, которые потерпевшая получит в СМС-сообщениях, а остальную работу по защите ее номера от блокировки, он возьмет на себя. Женщина в точности выполнила указания, после чего получила уведомление о том, что с ее счета списалось полмиллиона рублей.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Полиция устанавливает личности людей, причастных к совершению преступления, - добавили в пресс-службе.

Стражи порядка не устают напоминать, что при таких звонках, когда лжесотрудники банков, операторов сотовой связи и другие просят сообщить им данные банковской карты, ни в коем случае нельзя выполнять их указания. Нужно сразу завершить разговор.

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