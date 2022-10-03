Водитель ростовского автобуса нецензурно обругал пенсионеров с удостоверениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове водитель автобуса нецензурными словами обругал пожилых пассажиров. Об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

По словам ростовчан, шофер якобы крайне негативно отнесся к тому, что пенсионеры, заходя в автобус, предъявляли удостоверения и не оплачивали проезд. Все свои эмоции он выразил с помощью нецензурной брани в адрес пожилых ростовчан.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и оставили под постом множество комментариев. Многие поинтересовались, не пробовали ли обиженные пенсионеры жаловаться на поведение водителя общественного транспорта. Другие же категорично заявили, что его и вовсе надо уволить.

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