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Экономика6 октября 2022 7:57

В Ростовской области планируют создать комплекс по переработке баранины

Этот проект должны реализовать до 2024 года
Ангелина СКИБА
Ростовская область находится на 8 месте в стране по поголовью овец

Ростовская область находится на 8 месте в стране по поголовью овец

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На северо-востоке Ростовской области собираются создать комплекс по производству и переработке баранины. Соответствующее соглашение на 1,4 млрд рублей подписали в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-2022». Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Новый проект должны реализовать до 2024 года. Он рассчитан на увеличение мощностей через наращивание площадей действующих овцекомплексов, а также ввод новых площадок в Белой Калитве, - рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Напомним, в октябре 2021 года в эксплуатацию ввели овцекомплекс «ОП Белокалитвенское», позже открыли мясоперерабатывающий комплекс. К 2024 году маточное стадо на предприятии собираются увеличить до 54 тысяч голов, собственный молодняк - до 96 тысяч голов.

Добавим, донской регион сейчас находится на 8 месте в стране по поголовью овец и на 6 месте по объему производства баранины.

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Соглашение подписали первый замгубернатора Виктор Гончаров и президент кагальницкого мясокостного завода Анатолий Хрячков (подробности)