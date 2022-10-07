В Ростовской области объявили повторный конкурс на строительство Западной хорды

Власти выбирают исполнителя, который проведет первый этап строительства трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс Ростовской области объявил повторный конкурс на строительство Западной хорды. Это сделали из-за отмены первого тендера - предыдущие результаты аннулировали после проверки Антимонопольной службы. Соответствующие объявления можно найти на сайте госзакупок.

Речь идет о начальном этапе создания дороги от трассы А-280 Ростов - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (улица Всесоюзная - Западное шоссе).

Первый тендер с уже утвержденным подрядчиком забраковали этой осенью после жалобы одного из участников закупки. В компании оказались недовольны «действиями заказчика» и пожаловались в ФАС.

Когда претензии разрешили, сотрудники донского Минтранса объявили новый конкурс. В извещении указано, что определить нового подрядчика, который возьмется за проведение работ, теперь должны 18 октября. Начальная цена контракта - 1 342 581 265 рублей.

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