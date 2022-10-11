Город Лусака в Замбии может стать побратимом Ростова-на-Дону

Парламентарии предлагают подписать Договор о побратимских связях между городом Ростов-на-Дону РФ и городом Лусака Республики Замбии. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Депутаты Ростовской городской Думы на ближайшем заседании рассмотрят вопрос об установлении побратимских отношений между городами Ростов-на-Дону и Лусака в Республике Замбия. Соответствующий проект документа опубликован на сайте гордумы.

Парламентарии предлагают подписать Договор о побратимских связях между городом Ростов-на-Дону РФ и городом Лусака Республики Замбии. Контроль за реализацией проекта будет осуществлять комиссия по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью.

Как отметил еще в апреле текущего года глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, сейчас продолжается совместная работа в рамках существующих связей с городами Яньтай (КНР), Севилья (Испания), Чхонджу (Республика Корея). Заинтересованность в развитии контактов проявляет город Цзинань КНР.

Напомним, Посольство РФ в Республике Замбии само выступило с предложением рассмотреть возможность установления побратимских отношений между городом Ростовом и столицей Республики Замбии городом Лусакой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо Глазго городом-побратимом Ростова может стать столица Замбии

С такой инициативой выступило посольство РФ (подробнее)