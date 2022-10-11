В Ростовской области прохожий угнал, а затем утопил трактор

Злоумышленник завел трактор и уехал на нем. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Веселовском районе Ростовской области 31-летний житель угнал трактор «Беларус». Но не справился с его управлением. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, 31-летний житель Веселовского района работал на местной ферме. Однажды, придя после работы на территорию совхоза, он увидел трактор, стоящий в поле. Мужчина решил прокатиться на сельхозмашине — ключи оказались на месте. Он завел трактор и уехал. Выехав на дорогу, непутевый водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. Тут транспортное средство опрокинулось в местную реку.

Водитель спецтехники выбрался из реки и скрылся. А вот трактор из воды доставали долго, но все-таки вернули законному владельцу. Сейчас в отношении задержанного угонщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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