В Ростовской области без вести пропал 62-летний мужчина

Анатолий Лобков не выходит на связь с родственниками с 9 октября. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новочеркасске разыскивают пропавшего 62-летнего мужчину. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «ЛизаАлерт».

Анатолий Лобков не выходит на связь с родственниками с 9 октября. В тот день мужчина вышел из дома и не вернулся. Взволнованные родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Анатолий Анатольевич ростом — 170 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины седые волосы с залысиной и карие глаза. В день ухода он был одет в светло-коричневую куртку, рубашку в клетку, сине-голубые штаны с лампасами и меховую ондатровую шапку.

В настоящее время листовки с ее изображение распространяют в сети Интернет.

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