Внезапное исчезновение сурикатов объяснили в зоопарке Ростова

Юрких малышей из семейства мангустовых переселили в новый дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетители зоопарка Ростова-на-Дону не нашли любимцев-сурикатов на привычном месте и сразу же обеспокоились их дальнейшей судьбой. Оказалось, все в порядке, и непоседливые зверьки просто переселились в новый дом.

- Сурикаты переехали в собственную всесезонную экспозицию, которую мы отрыли в начале этого года. Животные уже полностью освоились, чувствуют себя очень уверенно и ничуть не боятся внимания людей. Теперь вы можете круглый год наблюдать за этими зверьками в одном месте, - пояснили в зоосаде.

Уточним, юрких малышей из семейства мангустовых разместили напротив смотровой площадки, рядом с вольерами сычуаньского такина и двугорбых верблюдов. До этого сурикаты зимовали в экспозиции вместе с карликовым бегемотом Наймой, в этом году их бывшую площадку заняли другие ушастые фенеки.

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