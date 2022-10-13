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Общество13 октября 2022 6:54

Внезапное исчезновение сурикатов объяснили в зоопарке Ростова

До этого игривые зверки зимовали в экспозиции с карликовым бегемотом Наймой
Ангелина СКИБА
Юрких малышей из семейства мангустовых переселили в новый дом

Юрких малышей из семейства мангустовых переселили в новый дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетители зоопарка Ростова-на-Дону не нашли любимцев-сурикатов на привычном месте и сразу же обеспокоились их дальнейшей судьбой. Оказалось, все в порядке, и непоседливые зверьки просто переселились в новый дом.

- Сурикаты переехали в собственную всесезонную экспозицию, которую мы отрыли в начале этого года. Животные уже полностью освоились, чувствуют себя очень уверенно и ничуть не боятся внимания людей. Теперь вы можете круглый год наблюдать за этими зверьками в одном месте, - пояснили в зоосаде.

Уточним, юрких малышей из семейства мангустовых разместили напротив смотровой площадки, рядом с вольерами сычуаньского такина и двугорбых верблюдов. До этого сурикаты зимовали в экспозиции вместе с карликовым бегемотом Наймой, в этом году их бывшую площадку заняли другие ушастые фенеки.

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