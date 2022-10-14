В Ростовской области построят крупный рыбный рынок

В планах у регионального правительства - создание большого рыбного рынка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По аквакультуре Ростовская область находится на третьем месте по стране, поскольку активно разводит рыбу в прудах. Поэтому в регионе было решено построить крупный рыбный рынок. Об этом во время пресс-конференции рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

- У нас развито производство карповых, - уточнил первый замгубернатора. - Появились также предприятия, занятые производством белуг. Есть предприятия, которые выходят на производство икры. Сейчас мы рассматриваем заброшенные карьеры, которые можно использовать в этих целях.

Также Виктор Гончаров упомянул о предприятии под Волгодонском, которое занимается разведением в садках австралийского рака и о трех донских форелевых хозяйствах. Сейчас в планах у регионального правительства - создание большого рыбного рынка на М4 «Дон», который бы представлял продукцию из разных регионов.

Однако есть на Дону и проблемы, препятствующие активному разведению рыбы. Это, в первую очередь, тот факт, что естественные нерестилища в регионе сейчас не работают. Поэтому приходится создавать искусственные. Например, Кулешовское нерестилище будет заниматься разведением леща, который довольно полезен для фауны, поскольку поедает мелкий планктон и часть выбрасываемых в водоем органических веществ. Производятся также компенсационные выпуски малька в донские водоемы.

В Ростовской области также ведется строительство Кочетовского канала. Сейчас эксперты работают над удешевлением проекта на 30 %. Канал будет проходить мимо станицы Кочетовской.

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