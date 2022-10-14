Парковку на вокзале Ростов-Главный закроют на три дня из-за ремонта

Завершить ремонтные работы рабочие намерены 5 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 по 17 октября автопарковка на вокзала Ростов-Главный будет закрыта. Здесь планируется ремонт.

Парковка не будет работать, пока строители будут приводить в порядок и заменять асфальт, отдельные элементы ливневой канализации и автодорожной инфраструктуры, включая знаки и парковочные столбики.

После 17 октября парковка будет работать. Завершить ремонтные работы рабочие намерены 5 ноября. Если возникнет дефицит машиномест, водители смогут воспользоваться другими парковочными площадками, обустроенными на Привокзальной площади.

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