Парковку на вокзале Ростов-Главный закроют на три дня из-за ремонта

Завершить ремонтные работы рабочие намерены 5 ноября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 15 по 17 октября автопарковка на вокзала Ростов-Главный будет закрыта. Здесь планируется ремонт.
Парковка не будет работать, пока строители будут приводить в порядок и заменять асфальт, отдельные элементы ливневой канализации и автодорожной инфраструктуры, включая знаки и парковочные столбики.
После 17 октября парковка будет работать. Завершить ремонтные работы рабочие намерены 5 ноября. Если возникнет дефицит машиномест, водители смогут воспользоваться другими парковочными площадками, обустроенными на Привокзальной площади.
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