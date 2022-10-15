Массовые отключения света пройдут в Ростове из-за ремонта с 17 по 23 октября

Отключения пройдут на следующей неделе. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света на неделе с 17 по 23 октября. По данным компании «Донэнерго», причина — техническое обслуживание оборудования. Рассказываем, в каких домах и когда не будет света.

17 октября

9.00 — 13.00

Улица Левобережная 80/83, 90/115, 94/119; улица Чемордачка 103А, 111, 113.

9.00 — 17.00

Улица Авиационная 1-25, 2-24; улица Выборгская 1-17, 2-24; улица Калинина 50-76, 61А; переулок Квартальный 11-17, 18-24; улица 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; улица Крайняя 9-25, 15А, 19А; улица Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; улица Осипенко 1-11, 2-14; улица Профсоюзная 121-175; улица Разина 13-19, 56-70; переулок Энтузиастов 1-17, 2-18; улица Адыгейская 31-39, 32-34; переулок Крепостной 97; улица 17-я линия 24-76, 25-87; улица 19-я линия 11-53, 14-58; улица 21-я линия 32-42, 33-49; улица Мясникова 14-40; улица 1-я Пролетарская 24-38, 27-41; улица Листопадова 22-30, 31-47; переулок 1-й Машиностроительный 1-19, 2-10; улица Малиновского 67

17 — 21 октября

9.00 — 16.00

Переулок Авроры 1-25, 2-18; улица Амбулаторная 61-91, 14А, 55; переулок Декабристов 1-15, 2-20; переулок Новосибирский 1-19, 2-26; переулок Маратовский 5, 2-6; переулок Осовиахимовский 1-7, 2-8; улица Перекопская 1-19, 2-22; переулок Поповского 1-25, 2-34; улица Портовая 87-97; переулок Рабочий 1-15, 2-14; переулок Самошкина 1-29, 10-38; улица Красная 30-82, 51-97; улица 6-я Кольцевая 91-95, 78-86; проспект Стачки 122-156, 162, 150, 148; улица Фестивальная 8, 12.

9.00 — 17.00

Улица Ландышевая 11-13; улица Лесопарковая 37, 56-94; улицы Мадояна 94-110, 110/4, 137А; Родниковая 25-39, 6-40; переулки Серебряный 8/20, 7/18 и Аэроклубовский 38-52, 41-47.

18 октября

9.00 — 16.00

Улицы 2-я Володарского 76/23А, 76, 86-88, 104, 119; Литвинова 28-30, 24; 1-я Володарского 25-47, 26-70; Горбачева 42-60, 75-93; Международная 43-45

9.00 — 17.00

Улицы 26 июня 138-162, 107-163; Лесозащитная 94-144, 85-127; Печорская 92-132, 109-149; Брянская 1-13, 2-12; переулок Сочинский 1-13, 2-12; улица Дундича 55-69, 62-78; переулок Туапсинский 1-11, 35, 2-58; переулки Адлерский 1-55, 2-52; Армавирский 2-44, 15-45; улицы Онежская 1-19, 2-16; Двинская 37-69, 66-94; Волжская 151-165, 160-174; Борковского 29-53, 26-40; Щевцовой 1-39, 2-28; Невская 1-17, 2-20; Панфиловцев 36-64; переулок Моздокский 1-51, 2-50; улицы Победы 1-35, 2-46; Борковского 1-27, 2-24; улица З. Космодемьянской 2-50, 1-45; улицы Ижевская 2-34, 1-31; Арзамасская 2-26; Можайская 77-149, 2-22; 1-я Грамши 91-111, 94-110; 2-я Грамши 101-137, 128-176; проспект Коммунистический 33/3, 31/4; улица 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2; проспект Шолохова 123-161; улицы Новомосковская 1-17, 2-34; Полторацкого 25-67, 10-56; Просвещения 1-3, 2-20.

18 октября — 3 ноября

9.00 — 17.00

Улицы Вселенная 1-23; 2-36; Галактическая 1-25; 2-30; Венеры 6/7; Космическая 3/1; бульвар Джордано Бруно; улица Гершеля; переулок Астрономический; переулки Кратерный; Небесный; Оптический 7; Атмосферный 4, 8, 7, 17; Зодиакальный; улицы Ньютона; Канта; Плутона; Юпитера.

19 октября

9.00 — 17.00

Улицы 13-я линия 1-15, 2-16; 15-я линия 1-11, 2-12; Советская 12-20; Курортная 1-21, 2-22; Батуринская 1/2, 7, 11/14; Интернациональная 4, 8А; 1-я Володарского 9; Литвинова 5-21; Горбачева 20-40, 45-71; проспект Стачки 25/1, 33; улица 2-я Володарского 83; проспект Шолохова 7-9, 18-52; улицы Цеховая 1-3, 2-4; Добролюбова 1-11, 2-12; Писарева 1-21, 2-14; Ченцова 5-39; 2-я линия 79-83, 50-74; Верхненольная 43-65А, 26-36, 44-48; Каяни 24/12; М. Горького 20-26; переулок Доломановский 29-41, 38-48. .

19 — 20 октября

9.00 — 17.00

Улица Плиева 2-50; переулок Ольховский 1-45, 6-66.

19 — 21 октября

9.00 — 16.00

Улицы Каяльская 8-114; Путевая 1-49; 3-ая Левая 1-41, 2-40; 5-ая улица 1-9; Красноаксайская 28-32

20 октября

9.00 — 17.00

Улицы М. Горького 267; Восточная 41, 52.

21 октября

9.00 — 17.00

Проспект Коммунистический 33/3, 31/4; улицы 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2; Мартовицкого; Плиева 2-50; Нариманова 103-117; Фурмановская 108-118, 109-125; Краснокурсантская 95-105, 104-116; переулок Ольховский 2-66, 1-45