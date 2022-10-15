Алексей Логвиненко заложил «Аллею отцов» в Ростове-на-Дону

Аллею создали в микрорайоне Левенцовском. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принял участие в создании «Аллеи отцов». Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Аллею заложили в микрорайоне Левенцовском. В мероприятии приняли участие представители советов отцов из всех районов города с детьми, а также жители близлежащих городов.

— День древонасаждения просто необходим. Чем больше деревьев, тем лучше. Ведь без зеленых насаждений любой город рискует превратиться в пустыню, — считает председатель совета отцов Донской реальной гимназии №62 Гаджи Магомедов.

Деревья в этот день также высадили в парках «Дружба», Димитриевский», на стадион «Локомотив», на пешеходной зоне на проспекте 40-летия Победы и в других местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове определены знаковые места для высадки деревьев в День древонасаждения

Саженцы для участия в акции можно приобрести в специальных точках. (Подробности)