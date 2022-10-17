В Ростове местных жителей удивил кабан на Комсомольской площади

Мини-пиг ростовчанина значительно подрос. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове был замечен местный житель, выгуливающий близ Комсомольской площади большого кабана. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По городу животное передвигается на поводке. Хозяин выгуливает своего подросшего мини-пига на поводке. Неравнодушными к таким прогулкам оказались не только очевидцы, но и комментаторы в интернете.

- Неприятная зверушка, - написал один из них. - Прям-таки очень неприятная. Проще таракана погладить или для сороконожки угол в доме отвести, чем вот это "хрю-хрю".

Другие же, наоборот, заступились за мохнатую зверюшку.

- У меня тоже мини-пиг, - заявила ростовчанка. - Очень умное, чистоплотное животное - вопреки мифу. Море эмоций. Да, сложное. Надо подумать хорошо до того, как заводить. Но это того стоит. Они ходят в туалет на улице, учат команды быстрее собак, умны.

Третьи же назвали такого откормленного кабанчика «стратегическим продуктовым запасом».

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