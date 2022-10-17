Старт отопительного сезона в Ростовской области и Ростове дан 17 октября

Уточнить дату включения отопления в каждом конкретном доме нужно в своей управляющей компании. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области 17 октября стартовал отопительный сезон, сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Однако, по данным ведомства, не во всех домах Ростовской области батареи станут теплыми в один день. Запуск систем отопления будет производиться постепенно: сначала — в социальных объектах — школах, детсадах и больницах, а потом — в жилых домах. Уточнить дату включения отопления в каждом конкретном доме нужно в управляющей компании, которая обслуживает это строение.

В Ростове-на-Дону к теплоснабжению планируют подключить 4743 жилых дома с центральным отоплением и 461 объект соцсферы.

- Учитывая неустойчивую осеннюю погоду, которая характеризуется температурными качелями – то похолоданиями, то потеплениями, собственники квартир в многоквартирных домах могут самостоятельно принять решение о переносе сроков пуска тепла на общем собрании», – пояснил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

АЛЛО!

По вопросам, связанным с запуском систем отопления, жители Дона могут обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы министерства ЖКХ Ростовской области:

8 (863) 240-13-79.