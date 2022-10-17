В Ростове каскадер Евгений Чеботарев чуть не лишился головы

Экстремал поставил себе на голову бутылку с машинным маслом. Фото: страница Евгения Чеботарева Вконтакте.

Каскадер Евгений Чеботарев из Ростова-на-Дону удивил своих поклонников новым, 82-м по счету трюком, рискуя остаться без головы.

Экстремал поставил себе на голову бутылку с машинным маслом. Удержать равновесие бутылке помогла ковбойская шляпа. В это время машина на полном ходу со спины пролетает над головой каскадера. Бутылка сбита — масло разлито, а Евгений, как ни в чем ни бывало снимает солнцезащитные очки и смотрит в объектив камеры.

В своих соцсетях экстремал уточнил, что скорость автомобиля была 80-90 километров в час. А на днях он опубликовал ролик, на котором машина летит с трамплина прямо на него. Но каскадер вовремя успевает отклониться.

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