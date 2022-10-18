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Общество18 октября 2022 10:16

В Ростове перенесли суд над бойцом незаконного вооруженного формирования Украины

Дело начали рассматривать в Южном окружном военном суде
Михаил СТРИЖЕВ
Дело начали рассматривать 18 октября.

Дело начали рассматривать 18 октября.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове перенесли судебное заседание над заместителем командира украинского нацбатальона «Айдар*». Дело Дениса Мурыги начали рассматривать 18 октября в Южном окружном военном суде.

На заседании была установлена личность Мурыги. Он ответил на вопросы судьи и рассказал, где учился и работал, имеет ли семью. После этого был объявлен перерыв.

— Перерыв в судебном заседании был объявлен до 9 ноября, до 10 часов утра, — уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, украинского боевика задержали в апреле 2022 года, позже его арестовали. Дениса Мурыгу обвинили в совершении преступления по статье «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом». Сообщалось, что его подозревают в организации подрыва моста в ЛНР.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.

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