В Ростове обновили порядок укладки подземных инженерных коммуникаций

В Ростове глава администрации подписал Постановление, содержащее новую редакцию организационно-правового порядка прокладки коммуникаций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону глава администрации подписал Постановление, содержащее новую редакцию организационно-правового порядка прокладки, переустройства, переноса и ремонта городских подземных инженерных коммуникаций.

Согласно этому документу, все действия на инженерных коммуникаций в границах автодорог, кроме грунтовых дорог и внутриквартальных проездов, будут осуществляться на основании договоров, заключаемых с Департаментом автомобильных дорог. В отношении остальной территории Ростова порядок выдачи разрешений на прокладку, ремонт инженерных коммуникаций останется прежним.

Статья № 19 Закона об автомобильных дорогах запрещает осуществлять прокладку, перенос, переустройство или эксплуатацию подземных инженерных коммуникаций их владельцами в отсутствие договора с Управлениями ЖКХ районов Ростова. Ответственность за нарушение указанного требования установлена Кодексом РФ об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа до 300 тысяч рублей за каждый факт допущенных нарушений.

Утверждены две формы типовых договоров: на эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах дорог, а также на прокладку, перенос и переустройство.

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