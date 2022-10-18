Ростовскую рощу СКА все-таки могут застроить жильем

Генеральным планом донской столицы данный участок включен в зону озеленительных территорий специального назначения. Фото: Яндекс.Карты.

В Ростове «зеленые» активисты получили от администрации города ответ на свои просьбы. В письме глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пояснил, что будущее участок земли площадью 2 гектара в районе под рощей СКА полностью зависит от решения «ДОМ.РФ».

- Согласно ответам ТУ Росимущества в РО о безвозмездной передаче указанного земельного участка возможно только после принятия АО «ДОМ.РФ» решения о необходимости его использования для целей жилищного или иного строительства, а также после освобождения земельного участка от самовольных построек на основании принятых судебных решений, - говорится в письме.

В ответе администрации также говорится, что Генеральным планом донской столицы данный участок включен в зону озеленительных территорий специального назначения. А на части участка планируется магистральная улица общегородского значения регулируемого значения. В классификаторе видов разрешенного использования земельных участков вид разрешенного использования «Городские леса» отсутствует.

Поскольку участок под рощей не может быть предметом аукциона, администрация Ростова направила в «ДОМ.РФ» информацию о том, что эту землю нельзя вовлечь в оборот для жилищного строительства. А губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил «ДОМ.РФ» передать участок из федеральной собственности в муниципальную, Ростова-на-Дону.

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