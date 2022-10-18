В Ростове ликвидировали стихийную свалку на Черепахина

Силами подрядной организации в Ростове удалось убрать стихийную свалку на Черепахина, 228. Фото: страница Марии Петровой в "Одноклассниках".

Силами подрядной организации в Ростове удалось убрать стихийную свалку на Черепахина, 228. Об этом сообщила начальник Управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации донской столицы Мария Петрова.

По ее словам, на скопление мусора пожаловались жители.

- Они просили убрать территорию как можно быстрее, - написала Мария Петрова в сети «Одноклассники». - Работы выполнены силами подрядной организации.

Сотрудник администрации города подчеркнула, что складировать мусор нужно только в специально отведенных под эти цели местах. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность. А в случае несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов, необходимо обращаться в колл-центр регионального оператора ООО «ГК «Чистый город».

АЛЛО!

В случае выявления несанкционированного размещения строительных отходов, о нарушении можно сообщить в объединенные диспетчерские службы районов города Ростова-на-Дону по телефонам:

Ворошиловский: 8 (863) 235-11-11;

Железнодорожный: 8 (863) 222-45-70;

Кировский: 8 (863) 262-05-63;

Ленинский: 8 (863) 240-20-07;

Октябрьский: 8 (863) 245-03-45;

Первомайский: 8 (863) 252-31-32;

Пролетарский: 8 (863) 251-66-65;

Советский: 8 (863) 222-69-03.

Телефон диспетчерской МинЖКХ Ростовской области: 240-13-79.