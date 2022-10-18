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Происшествия18 октября 2022 15:33

Трехлетний ребенок пострадал в столкновении троллейбуса и иномарки в центре Ростова

Водитель легковушки за год уже пять раз привлекался к административной ответственности
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Трехлетний ребенок пострадал в столкновении троллейбуса и иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

Трехлетний ребенок пострадал в столкновении троллейбуса и иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием иномарки и общественного транспорта. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 17 октября, около половины шестого вечера в районе дома № 37 на улице Советской. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу троллейбусу № 2 под управлением 55-летнего шофера, который следовал по маршруту "Красный Аксай" - Ж/Д вокзал". В результате этого произошло столкновение.

На момент аварии в троллейбусе находились 20 пассажиров, травмы получил трехлетний ребенок, находящийся в общественном транспорте. Малыш ехал на руках у матери, но из-за столкновения женщина упала сверху на сына. Кроме того правоохранители выяснили, что водитель иномарки за минувший год, будучи за рулем, пять раз привлекался к административной ответственности.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Авария произошла на узкой улице Советской.