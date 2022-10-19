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Общество19 октября 2022 14:17

Губернатор прокомментировал введение среднего уровня реагирования в Ростовской области

Он пояснил, будут ли вводиться особые изменения для населения
Михаил СТРИЖЕВ
Губернатор прокомментировал введение среднего уровня реагирования. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор прокомментировал введение среднего уровня реагирования. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев прокомментировал введение среднего уровня реагирования в Ростовской области. По словам главы региона, все службы и ведомства приступили к исполнению указа президента.

Василий Голубев подчеркнул, что введение такого режима не повлечет особых изменений для граждан.

— В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы, — прокомментировал губернатор.

Он добавил, что обо всех новых решениях и дополнительных мерах, региональные власти будут информировать население.