В Азове пройдет ярмарка выходного дня

Торговые ряды откроют в субботу, 22 октября на улице Привокзальной, 10-б. Фото: правительство Ростовской области

В Азове пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. Торговые ряды откроют в субботу, 22 октября на улице Привокзальной, 10-б. С самого утра жители смогут купить свежие сезонные овощи, фрукты, а также мясо, хлебобулочные изделия и молочку. Кроме того, дачники могут приобрести садовые инструменты и разные саженцы Отметим, что планируемый диапазон цен ниже рыночных на 10-15%.

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