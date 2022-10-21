В Ростовской области выбрали лучших преподавателей в профобразовании

В Ростовской области стали известны результаты конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования». Фото: Правительство РО.

В Ростовской области стали известны результаты конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования». Как сообщает сайт регионального правительства лучших выбирали в течение октября.

За это время участники представили педагогический проект, продемонстрировали персональные страницы социальных сетей и страницы на сайтах образовательных организаций и самопрезентации, в которых раскрыли влияние преподаваемых дисциплин на формирование личности и качество подготовки студентов.

Известно, что конкурсные состязания проходили по четырем номинациям, а в них приняли участие по семь победителей территориальных этапов.

Как рассказал министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев, конкурс проходит ежегодно и направлен, в том числе на обмен опытом.

- Такие мероприятия позволяют повысить престиж и социальный статус педагогических работников системы профессионального образования, а также для стимулирование профессионально-педагогического творчества, - добавил он.

К слову, все победители и лауреаты номинированы на премию губернатора Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На «Учителе года России» Ростовскую область представит преподаватель из Аксая

В заключительном этапе конкурса «Учитель года России» в Тюмени Ростовскую область представит преподаватель Аксайской школы № 2 Виктория Бобылева, сообщает пресс-служба донского Минобразования (подробности)