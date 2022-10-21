В Ростовской области двое местных жителей заплатят крупные штрафы за охоту в природном парке. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Ростовской области вынесли приговор двум местным жителям. Их признали виновными в совершении преступления по статье 258 УК РФ "Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в апреле 2020 года мужчины, заранее договорившись, отправились на незаконную охоту в природный парк «Донской». С собой они прихватили моторную лодку и охотничье оружие, при помощи которых охотились на диких животных. Позже они были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

- Суд назначил подсудимым наказание в виде штрафов в размере 550 и 600 тысяч рублей. А моторная лодка как вещественное доказательство была конфискована в доход государства, - отмечается в сообщении.

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