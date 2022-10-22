В Ростове на Западном мужчину убило током

В Ростове на Западном электрика ударило током
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове, в Железнодорожном районе города, на улице Луговой, произошла трагедия, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.
В будний день на одном из объектов проводились ремонтные работы, во время которых током ударило электрика. 63-летний ростовчанин умер до приезда скорой помощи.
По факту случившегося идет проверка.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице погиб строитель бункеров. Мужчину завалило землей во время работы в туннеле.
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