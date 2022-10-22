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Происшествия22 октября 2022 13:20

Огромное дерево рухнуло на трассу в Ростовской области

Почти час ушло на то, чтобы расчистить дорогу
Анна ШИЛЯЕВА
Упавшее дерево почти перекрыло дорогу. Фото: пресс-служба поисково-спасательного подразделения областной службы спасания на водах

Упавшее дерево почти перекрыло дорогу. Фото: пресс-служба поисково-спасательного подразделения областной службы спасания на водах

В Ростовской области, в Шолоховском районе, произошло ЧП — прямо на проезжую часть рухнуло старое дерево, рассказали в поисково-спасательном подразделении областной службы спасания на водах.

Ствол почти полностью перекрыл трассу. К счастью, машины были не задеты. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в ведомстве, спасателям понадобился час, чтобы расчистить дорогу.

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