Огромное дерево рухнуло на трассу в Ростовской области

Упавшее дерево почти перекрыло дорогу. Фото: пресс-служба поисково-спасательного подразделения областной службы спасания на водах
В Ростовской области, в Шолоховском районе, произошло ЧП — прямо на проезжую часть рухнуло старое дерево, рассказали в поисково-спасательном подразделении областной службы спасания на водах.
Ствол почти полностью перекрыл трассу. К счастью, машины были не задеты. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщили в ведомстве, спасателям понадобился час, чтобы расчистить дорогу.
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