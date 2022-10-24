Жители Ростовской области 25 октября станут свидетелями солнечного затмения

Максимальная фаза затмения придется на 12:07 по московскому времени. Фото: Роман ЗЛОБИН

В Ростовской области жители смогут понаблюдать за солнечным затмением во вторник, 25 октября. Об этом сообщает издание Наше время.

По данным астрономов, максимальная фаза затмения придется на 12:07 по московскому времени, когда Луна заслонит свыше 80 % солнечного диска. То есть затмение не будет полным. Увидеть его смогут жители 89 стран: в Европе, Северо-Восточной Африке, в Центральной Азии и на значительной части Российской Федерации.

Напомним, предстоящее затмение Солнца будет вторым и последним в 2022 году. В следующий раз увидеть это небесное явление можно будет 20 апреля 2023 года, но уже в наших широтах. Астрономы советуют наблюдать за Солнцем с использованием солнечных фильтров. Их же следует вставлять и на объективы камер, биноклей и телескопов.

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