Госуслуги помогут жителям Ростовской области узнать о правилах кибербезопасности

Пользователи могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать уловки мошенников. Фото: ПАО «Ростелеком».

На портале Госуслуг появился новый раздел, в котором жители Ростовской области смогут больше узнать о кибербезопасности. Новая вкладка создана в рамках всероссийской программы кибергигиены, которую реализуют Минцифры России совместно с СПбГУТ, «РТК-Солар» и АНО «Диалог Регионы» в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

С помощью нового раздела на Госулугах Минцифры РФ планирует привлечь внимание населения к вопросам кибербезопасности и сформировать у граждан навыки безопасного поведения в интернете. Ведь, согласно исследованиям, примерно 57% россиян хотят узнать о том, как лучше защитить себя в интернете, а 73% из них испытывают дефицит такой информации.

В разделе «Кибербезопасность – это просто!» пользователи Госуслуг могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные. Также разработан ряд статей с полезными советами и рекомендациями на тему того, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества. На портале появились специальные памятки по кибербезопасности, которые можно распечатать или сохранить в телефоне. В памятках перечислены фразы, которые выдают телефонных мошенников.

По словам директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимира Бенгина, на портале Госуслуг данные пользователей надежно защищены. Но безопасность определяется не только уровнем защиты портала, но и инструментами, которые может применить сам пользователь: надежный пароль, двухфакторная аутентификация, выявление мошеннических фишинговых писем от имени портала.

- Соблюдение всего нескольких простых правил безопасного поведения в интернете позволит предотвратить большую часть атак на пользователей и существенно снизит объем финансового ущерба, – объяснил Владимир Бенгин.

Примечательно, что советы по киберграмотности для детей и старшего поколения выделены в разделе в отдельные блоки, поскольку эти группы чаще других оказываются беззащитными перед мошенниками.