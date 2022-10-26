«Таганрогский трамвай» признан одним из 20 главных событий России за 20 лет в Ростовской области

Проект "Таганрогский трамвай" предполагает строительство и модернизация трамвайных путей и контактной сети. Фото: страница "Таганрогского трамвая" Вконтакте.

Проект по модернизации трамвайной сети в городе Таганроге попал в список главных событий Ростовской области в рамках проекта «20 главных событий России за 20 лет». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

По условиям нацпроекта молодых жителей от 18 до 25 лет со всех регионов РФ опрашивали в фокус-группах о самых значимых эпизодах современной истории. Среди таких объектов был отмечен также «Таганрогский трамвай».

Напомним, проект предполагает строительство и модернизация трамвайных путей и контактной сети, реконструкцию депо, установку новых остановочных комплексов и закупку бесшумных низкопольных вагонов для удобства горожан.

Помимо трамвая, важными проектами в регионе названы стадион «Ростов Арена», аэропорт Платов, реставрация моста на Малиновского, а также завод ТАНТК им. Бериева, выпускающий самолеты-амфибии Бе-200.

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