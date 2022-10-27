Ростовская школа собрала гостинцы для военных в госпитале и на передовой

Помощь отправится на передовую. Фото: Мария ГИЧЕНКО

В Ростовской школе 6 собрали продукты и необходимые вещи для бойцов, выполняющих свой воинский долг в зоне СВО.

- Родители с ребятами приобрели чай, сахар, кофе, печенье, вафли, продукты быстрого приготовления, мыло, шампуни, зубные щетки и пасту, теплые вещи и обувь, комплекты термобелья, одеяла, пледы, - перечисляет директор учебного заведения Елена Мещанкина. - Откликнулись все классы – никто не остался в стороне. Многочисленные пакеты и коробки доставили в Центр Гуманитарной помощи Ростовской епархии, откуда они отправятся в Окружной военный госпиталь и нашим бойцам на передовую.

Как рассказали в школе, ученики, родители у учителя привыкли помогать со времен чеченских кампаний, когда педагоги и школьники навещали пациентов военного госпиталя а Ростове, приносили гостинцы, помогали писать письма домой. Они встречали на вокзале родственников раненых солдат и размещали у себя, если в гостинице не находилось места.