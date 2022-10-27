Полицейские в Ростове привлекли к ответственности водителя, заехавшего на тротуар

Водитель, наехавший на тротуар, получил одну тысячу штрафа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону полицейские оперативно нашли водителя автомобиля «Субару», который наехал на тротуар и чуть не сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Ростову-на-Дону.

Как уточняют в Управлении, о происшествии сотрудники полиции узнали из информации, появившейся в ростовских СМИ. Водитель «Субару импреза» на скорости заехал на тротуар, едва не сбив женщину с ребенком, и припарковал свой автомобиль в пешеходной зоне, перекрыв проход людям.

Полицейские по горячим следам привлекли к ответственности 27-летнего нарушителя. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении «Остановка или стоянка транспортного средства на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки или стоянки транспортного средства на тротуаре».

Нарушителю было назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

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