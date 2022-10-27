В Ростовской области более 80% пассажиров оплачивают проезд безналично. Фото: сервис 2gis.ru

Жители Ростовской области ежедневно совершают 300 тысяч поездок с помощью банковской карты, что составляет более 80% от всего объема транзакций в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Банк работает с правительством Ростовской области и оператором платежной системы над расширением географии транспортного проекта. Так, в текущем году были установлены терминалы для безналичной оплаты в транспорте таких городов как Новочеркасск, Миллерово, Каменск-Шахтинский, Батайск, Донецк, Сальск и Чертково. Здесь оплатить проезд картой можно в троллейбусах, трамваях, маршрутных такси, автобусах и даже в пригородных поездах ЮФО и СКФО.

По словам управляющего Ростовским отделением банка Руслана Салимова, развитие безналичной инфраструктуры является одним из ключевых проектов банка. Для жителей региона безналичная оплата проезда – это скорость и удобство, а для перевозчиков – увеличение собираемости выручки и контроль количества транспорта на маршрутах. Сейчас основной целью банка является обеспечение в каждом населенном пункте области возможности приема безналичной оплаты в транспорте.

Управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов. Фото: пресс-служба Сбербанка

- Также мы прорабатываем запуск единой карты жителя, включающей как безналичную оплату в транспорте, так и учет льготных категорий граждан, получение социальных выплат, - уточнил Руслан Салимов. - Сегодня 100% транспорта в Ростове оснащено терминалами безналичной оплаты, а с начала года на 30% увеличился парк бортов в области.

Жители области уже смогли оценить безопасность и выгоду оплаты банковской картой. Так, в Ростове стоимость поездки в автобусах и маршрутных такси составляет 30 рублей, что на 2 рубля дешевле, чем при оплате наличными. Ростов по результатам девяти месяцев занял 5-е место среди крупнейших городов страны по количеству и объему безналичных транзакций. Ростовчане с января по октябрь совершили на 15% больше поездок.