Возле Центрального рынка Таганрога разогнали стихийную торговлю

В мониторинге приняли участие должностные лица структурных подразделений администрации города. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Таганроге 26 октября оперативной группой по пресечению несанкционированной торговли был проведен рейд около Центрального рынка, сообщает администрация приморского города.

В мониторинге приняли участие должностные лица структурных подразделений администрации города, административной инспекции Ростовской области при содействии полиции и Росгвардии. С территории было вывезено около 30 кубометров твердых бытовых отходов. Торговцам предложили переместиться на Центральный рынок, где имеются свободные торговые места.

Стражами правопорядка была демонтирована незаконно установленная металлическая конструкция, использованная для несанкционированной реализации овощей и фруктов. Как пояснили в администрации, рейды по борьбе со стихийной торговлей в Таганроге продолжатся в ежедневном режиме.

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