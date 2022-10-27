В Ростове бывшего украинского боевика приговорили к семи годам и 11 месяцам колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове украинского боевика приговорили к тюремному сроку за участие в деятельности организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В суде было установлено, что злоумышленник не позднее 23 марта 2014 года, будучи в городе Селидово Донецкой области Украины, добровольно вступил в местное отделение организации «Правый сектор»*. После этого он начал реализовывать ее цели, соблюдать подчиненность и установленные в ней иерархии и дисциплины.

Кроме того, с 26 декабря 2014 года по 6 августа 2019 года для привлечения внимания к организации и ее подразделению обвиняемый занимался агитацией и пропагандой в Интернете, ведя личные переписки в одной из социальных сетей. А также, не позднее 2 декабря 2016 года он принял участие в публичной акции - «Марш «Правого сектора»*.

Примерно в марте 2014 года злоумышленник начал разделять идеи радикального украинского национализма и русофобии и в связи с этим вступил в качестве добровольца в подразделение запрещенной организации и принял участие в боях против сил Народной милиции ДНР. Также стало известно, что с 22 января 2016 года по 26 января 2016 года, находясь в городе Селидово, через Интернет оформил пропуск в зону проведения боевых действий на территории ДНР.

В декабре 2016 года и в мае 2019 года обвиняемый, будучи в городе Доброполье ДНР, поучаствовал в соревнованиях по стрельбе из огнестрельного оружия, проводимых организацией «Правый сектор»* на полигоне, принадлежащем организации. Отмечается также, что у злоумышленника была возможность прекратить свое участие в деятельности запрещенной на территории РФ организации до момента задержания. Но к 14 марта 2022 года он свои взгляды и убеждения не пересмотрел.

- Обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 208, ст. 282.2 УК РФ, и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и 11 месяцев с содержанием в исправительной колонии строгого режима, - отметили в суде.

Приговор в законную силу еще не вступил.

* экстремистская организация, запрещенная на территории России.

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