В Таганроге стартовало строительство плавучего причала для круизных судов за 200 млн рублей

Оборудование плавучего причала намерены завершить в декабре 2022 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Таганроге стартовали подготовительные работы к приему пассажирских круизных судов на плавучем причале № 8, сообщает пресс-служба администрации приморского города.

Оборудование плавучего причала, которое обойдется в сумму около 200 миллионов рублей, намерены завершить в декабре 2022. Заказчиком создания проектной документации объекта «Плавучий причал для приема пассажирских судов в морском порту Таганрог» выступила крупная компания-туроператор полного цикла.

Общественные слушания по вопросу деятельности этой компании во внутренних морских водах Таганрогского залива состоялись в конце июля. А протокол общественных обсуждений был согласован в первых числах августа.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области планировали восстановить водное судоходство по маршруту Ейск — Ростов — Азов — Таганрог — Мариуполь — Бердянск — Керчь могут вернуть. Тогда же сообщалось об инвесторах, готовых вложить средства в развитие водного транспортного сообщения по маршруту Таганрог-Азов-Ростов. Поручение обеспечить обслуживание морских и речных судов в морском порту города Таганрога лично поручила председатель Совфеда Российской Федерации Валентина Матвиенко.

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