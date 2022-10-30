НЭВЗ до конца 2022 года поставит «РЖД» 29 локомотивов «Ермак»

Новочеркасский электровозостроительный завод начал поставку 29 магистральных грузовых электровозов "Ермак" . Фото: сайт НЭВЗ.

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) до конца 2022 года поставит 29 магистральных грузовых электровозов переменного тока 3ЭС5К для нужд «РЖД». Об этом информирует министерство массовых коммуникаций Ростовской области.

Первые шесть локомотивов будут переданы уже в ближайшее время. Всего же в этом году «Российским железным дорогам» будут переданы 130 электровозов 3ЭС5К «Ермак», 101 из которых уже получены.

На НЭВЗе придается большое значение техническому перевооружению производства, что позволяет заводу выйти на новый уровень производства. Эффективность работы при этом определяется качеством выпускаемой продукции.

Напомним, локомотивы «Ермак» выпускаются на НЭВЗе с 2006 года, а локомотивы 3ЭС5К — с 2007 года. За все время на заводе было построено более 1380 спецмашин. На «Ермаках» впервые применена микропроцессорная система управления и диагностики.

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