Банк «Центр-инвест» представил книгу «Гражданин Ростова-на-Дону»

Фото: ПАО КБ «Центр-инвест»

26 октября в пресс-центре международного холдинга «ЕвроМедиа» состоялась презентация книги «Гражданин Ростова-на-Дону» — совместного проекта журнала «Нация» и банка «Центр-инвест».

В мероприятии приняли участие Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова, представители СМИ и творческой интеллигенции донской столицы.

В 2022 году банк отмечает 30-летний юбилей. Несмотря на то, что подарки обычно дарят юбилярам, банк совместно с журналом «Нация» сделали подарок родному городу — проект «Гражданин Ростова-на-Дону».

Работа над книгой началась еще в июле 2021 году. В течение года авторы выпускали портретные очерки людей, которые много сделали для Ростова-на-Дону, прославили его не только в пределах России, но и за рубежом. В их числе ученые, писатели, актеры, спортсмены. Всего книга «Гражданин Ростова-на-Дону» собрала 30 историй наших земляков.

Председатель Правления банка «Центр-инвест» Симонова Лидия Николаевна. ПАО КБ «Центр-инвест»

— «Центр-инвест» — региональный банк и наша родина здесь. Поэтому мы активно участвуем в проектах, направленных на развитие Ростова-на-Дону. Выпуская книгу «Гражданин Ростова-на-Дону», мы можем сказать, что участие в ее создании — это важная веха в истории банка, - отметила Лидия Симонова.

Тема исторической памяти всегда имела большое значение для банка «Центр-инвест». На протяжении нескольких лет банк поддерживал и выпускал книги известного ростовского журналиста Владислава Вячеславовича Смирнова. А в 2015 году был организован ежегодный конкурс для журналистов российских СМИ на премию имени В.В. Смирнова — «Поколение S».

Уже 30 лет банк «Центр-инвест» реализует культурные и социально-образовательные проекты, активно поддерживает локальные инициативы, способствующие развитию регионов присутствия банка.