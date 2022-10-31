«Центр-инвест» приобрел «зеленый сертификат» и увеличил долю «зеленой» энергии до 40%

Фото: ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» приобрел международный «зеленый сертификат» на поставку электроэнергии Ставропольской Старомарьевской солнечной электростанции. Покупка 1600 МВт энергии позволила банку довести долю возобновляемых источников энергии до 40% в рамках собственного потребления.

Банк ведет учет потреблению ресурсов и последовательно продолжает работу по снижению своего углеродного следа. Первые «зеленые» сертификаты были приобретены банком в 2021 году — тогда доля потребляемой энергии из возобновляемых источников составляла 25%. А в 2020 году банк установил солнечные батареи на крыше своего головного офиса. Полученная от них электроэнергия направляется на обеспечение работы круглосуточного офиса, для обслуживания населения и самоинкассации предпринимателей.

Первые «зеленые сертификаты» появились в России в 2010 году. Они выпускаются производителями энергии из возобновляемых источников и документарно подтверждают ее потребление.

С 2005 года «Центр-инвест» инвестировал более 22 млрд рублей в 24 тысячи энергоэффективных проектов клиентов, тем самым ежегодно внося вклад в сохранение экологии планеты. Эта работа позволяет сокращать выбросы CO2 в атмосферу на 255 тыс. тонн в год. Для ответственных инвесторов банк предлагает «зеленый» вклад, который позволяет клиентам получать рыночную доходность и решать глобальные цели устойчивого развития.

Ответственность за природные ресурсы, забота об экологии и здоровье будущих поколений, повышение энергоэффективности малого бизнеса — это неотъемлемая часть ESG-стратегии банка.