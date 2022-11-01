В Ростове демонтируют оставшиеся незаконные ларьки

В Ростове будут демонтированы незаконные торговые павильоны во всех районах города. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Управления торговли и бытового обслуживания Ростова демонтирует последние нелегальные ларьки. Сейчас уже заключены контракты на их демонтаж и перемещение. Об этом сообщает администрация Ростова.

Порядок выявления, демонтажа и перемещения самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на территории Ростова-на-Дону контролируется постановлением администрации города Ростова от 29.03.2019 № 234. В этом году в донской столице демонтажу подлежат 250 торговых объектов. С начала лета 2022 года список незаконных уменьшился на 263 НТО.

В Ростове будут демонтированы незаконные торговые павильоны во всех районах города. Также будут демонтированы ларьки, ранее установленные на основании сезонных договоров с правом размещения с мая по октябрь, собственники которых не исполнили обязательства.

Сейчас заключен контракт отдельно на перечень НТО с негабаритными размерами и сложными конструкциями, которые подрядная организация будет демонтировать путем разбора на составные части. В том числе, на следующих объектах: Всесоюзная, 110, Лелюшенко, 1 и Еременко, 58.

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