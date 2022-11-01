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НовостиОбщество1 ноября 2022 16:27

Жителей Ростовской области приглашают на Гражданский форум

Форум содействует развитию эффективных форм взаимодействия госвласти и местного самоуправления
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Во время форума запланировано проведение пленарного заседания и четырех дискуссионных площадок. Фото: сайт донского правительства.

Во время форума запланировано проведение пленарного заседания и четырех дискуссионных площадок. Фото: сайт донского правительства.

Жителей Ростовской области пригласили принять участие в V Гражданском форуме «Общество и власть: единство ради Победы», который пройдет в Ростовском музыкальном театре. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Организатором форума является Общественная палата Ростовской области при поддержке правительства региона. Форум содействует распространению эффективных форм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления региона, а также демонстрирует имеющиеся результативные примеры взаимодействия общества и власти.

Во время события представят лучшие практики поддержки НКО, передовой опыт взаимодействия власти и институтов гражданского общества. Также участие в мероприятии примут делегации ДНР и ЛНР. Запланировано проведение пленарного заседания и четырех дискуссионных площадок, посвященных поддержке некоммерческого сектора.

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