Ученые из Ростовской области обнаружили в Азовском море большое число медуз

Большое количество медуз наблюдалось, несмотря на прохладную погоду. Фото: «АЗНИИРХ».

В Ростовской области значительное количество медуз обнаружили ученые в Азовском море, несмотря на прохладную погоду. Комплексная экспедиция Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» - «АзНИИРХ» - проводилась в течение 25 дней. Об этом сообщает пресс-служба «АзНИИРХ».

С 4 по 28 октября ученные изучали состояние запасов донных рыб и среды обитания водных биологических ресурсов в осенний период. В каждом улове наблюдались мидия, анадара и рапана. В уловах также были более 20 видов водных биоресурсов азовского комплекса: хамса, тюлька, атерина, бычки, русский осетр, севрюга, пиленгас, камбала-калкан, черноморско-азовская проходная сельдь, пузанок. Были также представители черноморского комплекса: ставрида и барабуля. А также средиземноморского - луфарь.

В состав экспедиции входило шесть человек, которые выполнили ихтиологические, гидрологические, гидрохимические и гидробиологические исследования, а также собрали материал для физиологических и генетических исследований популяций азовских рыб. Исследования проводились на 117 станциях в Азовском море и Таганрогском заливе.

Теперь все полученные материалы будут использованы для прогнозирования запаса и разработки рекомендаций по величине добычи промысловых видов рыб Азово-Черноморского бассейна.

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