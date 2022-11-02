Почти 9,5 млрд. рублей выплачено детям Ростовской области в возрасте от 8 до 17 лет

В Ростовской области выплату для малообеспеченных семей получают более 154 тысяч детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 мая 2022 года Пенсионный фонд Ростовской области выплатил малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет 9 408 628 051 рубль. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Сейчас эту выплату получают более 154 тысяч детей, 104 тысяч детей получают ее в 100% размере. По заявлениям, поданным с 1 октября 2022 года, выплата назначается только с месяца обращения, либо с месяца достижения ребенком возраста 8 лет. Но только, если обращение за назначением выплаты последовало не позднее шести месяцев с этого месяца.

До 1 октября при подаче заявления на выплату она устанавливалась с 1 апреля 2022 года. На выплату на детей от 8 до 17 лет имеют право малообеспеченные семьи. Меру соцподдержки назначают по итогам оценки нуждаемости семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека - 13 085 рублей.

Примечательно, что размер выплаты зависит от уровня дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка - 6 659,5 рублей, 9 989,25 рублей и 13 319 рублей соответственно.

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