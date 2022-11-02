Таганрог стал городом-побратимом китайского Цзинина

Михаил Солоницин и мэр Цзинин подписали договор об установлении побратимых отношений. Фото: Телеграм-канал Михаила Солоницына.

Новым городом-побратимом приморского Таганрога стал Цзинин. 2 ноября глава администрации Таганрога Михаил Солоницин и мэр китайского города Юй Юншен в дистанционном режиме подписали договор об установлении побратимых отношений.

Как отметил Михаил Солоницын в своем Телеграм-канале, Таганрог имеет богатый опыт международного сотрудничества, которое выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства.

По словам главы администрации приморского города, Цзинин считается родиной конфуцианства, которое вдохновляет людей по всему миру своей пропагандой образования. Таганрог и Цзинин, начиная с 2009 года организовали большое число совместных культурных событий. Новый документ укрепит сотрудничество двух городов, которое продолжается уже больше 10 лет, и выведет их отношения на качественно новый уровень.

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