В Ростовской области за девять месяцев поступило 67 жалоб на шум в домах

За 9 месяцев в адрес Управления Роспотребнадзора поступило 67 обращений граждан о повышенном шуме. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За девять месяцев 2022 года в адрес Управления Роспотребнадзора по Ростовской области поступило 67 обращений граждан на повышенный уровень шума от работы различных источников шума. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, основными источниками шумоизвлечения стали лифты, инженерное оборудование многоквартирных домов, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, технологическое оборудование промышленных предприятий, звуковоспроизводящая аппаратура, транспорт, строительные работы на территории жилой застройки, в жилых зданиях и помещениях.

Роспотребнадзор уточнил, что рассмотрев все обращения, ведомство объявило 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 20 поступивших обращений направлены для рассмотрения в другие госорганы. А по 36 обращениям заявителям были даны разъяснения.

Любой житель Ростовской области в случае повышенного уровня шума в жилых помещениях имеет право обратиться с жалобой в Управление Роспотребнадзора, написав письменное обращение. Письмо можно направить по почте или в форме электронного документа на официальном сайте: www.61.rospotrebnadzor.ru - «Прием обращений граждан».

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